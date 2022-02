Rússia invade Ucrânia: os soldados mortos após xingarem comandante de navio russo

Há 37 minutos

Ilha da Cobra (Snake Island) é considerada uma pequena área estratégica no Mar Negro

Uma pequena, mas estratégica ilha no Mar Negro, Zmiinyi - ou "Snake Island", "Ilha da Cobra", em tradução do inglês - foi palco de um dos episódios mais dramáticos da invasão russa da Ucrânia até agora.

De acordo com a versão dos eventos de Moscou, a ilha foi capturada depois que "82 homens ucranianos se renderam voluntariamente às forças armadas russas". Não houve confirmação independente desta informação.

No entanto, a guarda costeira ucraniana divulgou o que eles dizem ser uma gravação das conversas de rádio que ocorreram entre a marinha russa e os militares na ilha, antes que todo o contato fosse perdido.

Fim do Talvez também te interesse

No áudio, a embarcação russa é ouvida dizendo aos ucranianos para desistirem do controle da ilha.

Últimas palavras

"Somos um navio de guerra russo. Nossa proposta é a rendição e que vocês abaixem as armas para evitar derramamento de sangue. Caso contrário, vocês serão atingidos. Ouviram?", dizem os russos.

De acordo com o áudio, confirmado como verdadeiro pelo conselheiro do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, os guardas respondem com um palavrão, dizendo ao navio de guerra russo para "se foder".