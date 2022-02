Guerra na Ucrânia: Rússia bloqueia acesso a Twitter e ameaça Facebook

A Rússia bloqueou o Twitter e ameaçou fazer o mesmo com o Facebook após um confronto por "censura".

Especialistas da ONG de segurança cibernética NetBlocks dizem que há uma restrição total ou quase total no Twitter na Rússia.

O bloqueio aconteceu depois do ataque da Rússia à Ucrânia, quando muitos vídeos e imagens da invasão viralizaram nas mídias sociais.

A NetBlocks diz que o Facebook e o Instagram parecem estar funcionando normalmente, mas os serviços do Twitter começaram a ser interrompidos na manhã deste sábado (26/2). Relatos dos usuários corroboram isso.

O diretor da NetBlocks, Alp Toker, disse à BBC: "A restrição do Twitter na Rússia limitará significativamente o livre fluxo de informações em um momento de crise, quando o público mais precisa se manter informado".

O órgão regulador russo exigiu que o Facebook suspendesse as restrições impostas na quinta-feira à agência de notícias estatal RIA, ao canal de TV estatal Zvezda e aos sites de notícias pró-Kremlin Lenta.Ru e Gazeta.Ru. Ele disse que a Meta havia "ignorado" esses pedidos.

O vice-presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, disse que as autoridades russas "ordenaram que parássemos com a verificação independente de fatos e rotulagem [de notícias falsas]" do conteúdo dos veículos. "Nós nos recusamos."