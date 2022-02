Mulheres se preparam com coquetéis molotov para chegada de soldados russos em cidade da Ucrânia

Há 19 minutos

Sarah Rainsford, correspondente da BBC no leste europeu, diz ter encontrado professoras, advogadas e donas de casa em meio a garrafas, pedaços de tecido e combustível. Segunda ela, as moradoras da cidade diziam tentar não pensar muito no que estavam fazendo por se tratar de algo "assustador".

A cidade não foi invadida, mas já experimenta os horrores do conflito. O hospital militar com 400 camas está repleto de soldados feridos vindos de várias partes do leste do país. Revezando-se na porta da unidade, moradores trazem remédios, curativos e seringas. Tudo tem sido aproveitado.