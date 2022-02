Guerra na Ucrânia: Kiev recebe milhões em doações de bitcoins

Especialistas em criptomoedas dizem que pelo menos US$ 13,7 milhões (cerca de R$ 68 milhões) até agora foram enviados ao esforço de guerra ucraniano por meio de doações anônimas de bitcoin.

Mais de 4 mil doações foram feitas até agora. Um doador desconhecido chegou a doar US$ 3 milhões (R$ 15 milhões) em bitcoins para uma ONG. A doação média é de US$ 95 (quase R$ 500).

Na tarde de sábado (26/2), a conta oficial no Twitter do governo da Ucrânia postou uma mensagem: "Se juntem ao povo da Ucrânia. Agora aceitando doações de criptomoedas. Em bitcoin, ethereum e USDT."

