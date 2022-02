Putin põe forças nucleares em alerta máximo; Ucrânia aceita encontrar diplomatas russos

Em conversa com oficiais militares, incluindo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, Putin disse que as nações ocidentais tomaram "ações hostis" em relação à Rússia e impuseram "sanções ilegítimas".

"Isso tudo é um padrão do presidente Putin e vamos enfrentá-lo. Temos a capacidade de nos defender, mas também precisamos chamar a atenção para o que estamos vendo aqui vindo do presidente Putin", acrescentou.

Fim do Talvez também te interesse

"É claro que quando você combina essa retórica com o que eles estão fazendo na Ucrânia — travando uma guerra contra uma nação independente e soberana, conduzindo uma invasão completa da Ucrânia — isso aumenta a gravidade da situação", disse ele à CNN.

Encontro entre russos e ucranianos

Fim do Podcast

Quase na mesma hora do anúncio de Putin, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está disposto a enviar uma delegação ucraniana para conversar com uma delegação diplomática da Rússia na fronteira entre Ucrânia e Belarus.

"Concordamos que a delegação ucraniana se reuniria com a delegação russa sem pré-condições [estabelecidas] na fronteira ucraniana-bielorrussa, perto do rio Pripyat", afirma um comunicado de Zelensky emitido poucas horas depois de o presidente ucraniano conversar com o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, por telefone.