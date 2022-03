Vacinas contra covid completam um ano com bilhões de doses aplicadas e raros efeitos graves

Há 12 minutos

"Nós não conhecemos os efeitos colaterais de longo prazo das vacinas contra a covid-19." Esta ainda é uma afirmação encontrada com frequência online.

Mas um ano, na verdade, é considerado um prazo relativamente longo com relação à segurança das vacinas.

O final de fevereiro marcou o aniversário do primeiro fornecimento de vacinas contra a covid-19 sob o esquema Covax - e mais de 14 meses desde a administração da primeira dose. Os cientistas explicam que este prazo é suficiente para o surgimento de todos os efeitos colaterais, até os mais raros.

O que acontece no seu corpo?

Muito embora as vacinas contra a covid-19 sejam relativamente novas, os processos que elas ocasionam no seu corpo não são. Compreender como elas estimulam o sistema imunológico pode nos ajudar a compreender a rapidez com que podemos esperar eventuais reações negativas.