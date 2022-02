Guerra na Ucrânia: 'Este é o maior desafio para a Europa desde a 2ª Guerra Mundial', diz historiador

Há 38 minutos

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, surgiram questões inevitáveis: o que isso significa para a Europa? Quais são as intenções do presidente russo, Vladimir Putin? Existe o risco de uma terceira guerra mundial?

Os ucranianos são os únicos que morreram pela Europa no sentido da União Europeia: isso aconteceu em 2014, as únicas pessoas que morreram carregando a bandeira da União Europeia, durante os protestos de Maidan na Ucrânia.

O que acontece com Putin é que ele meio que mistura os momentos do passado, ele pega o que gosta do período medieval, do Império Russo e da União Soviética, junta tudo e chama de Rússia.