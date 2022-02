Invasão da Ucrânia: a mãe russa que procura pelo filho feito prisioneiro de guerra

Há 47 minutos

Na quinta-feira (24/02), primeiro dia da invasão da Ucrânia, uma foto de dois homens em uniformes do exército russo e descritos como prisioneiros de guerra foi publicada na página do Facebook do comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzny.