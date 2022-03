Refugiados da Ucrânia: quantos estão deixando o país e para onde estão indo?

Há 45 minutos

Para onde os ucranianos estão fugindo?

Refugiados estão cruzando as fronteiras, em especial rumo a países localizados na fronteira ocidental da Ucrânia, como Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia, mas também Moldova, ao sul, e até mesmo Belarus, ao norte.

Fim do Talvez também te interesse

Segundo a ONU, entre os outros países que mais receberam ucranianos nos últimos dias, até 12h30 (GMT) do dia 1º de março, estão:

Os refugiados estão sendo informados de que não precisam de documentos para entrar em países vizinhos, mas deveriam, preferencialmente, ter seus passaportes nacionais ou internacionais, certidões de nascimento das crianças viajando com eles e documentação médica.

Crédito, AFP via Getty

Que tipo de ajuda tem sido oferecida?

Na Polônia e em outros países que fazem fronteira com a Ucrânia, refugiados podem ficar em centros de acolhimento se não tiverem amigos ou parentes que possam acomodá-los. Eles recebem comida e atendimento médico.

A República Tcheca ativou seu Plano de Prontidão para Ondas Migratórias, que ajudará refugiados a se candidatar a um tipo especial de visto, por meio de um procedimento simplificado, para permanecer no país, se necessário.

O que o Reino Unido está fazendo pelos refugiados?

Empresas britânicas também poderão patrocinar um ucraniano para entrar e se instalar no país. Espera-se que o Ministério do Interior britânico anuncie medidas adicionais.

Até então, o governo em Londres dissera que ucranianos poderiam entrar no país apenas se tivessem parentes que já fossem cidadãos britânicos.

Sob o que foi chamado de "concessões de visto temporárias", anunciadas no dia 27 de fevereiro, ucranianos podem solicitar um visto gratuito de migração familiar se seu parente britânico for:

Como o centro de processamento de vistos britânicos em Kiev está atualmente fechado, as pessoas têm que solicitá-lo na cidade de Lviv, além de poder também fazer o processo em centros em países da região.

O governo britânico vinha sendo criticado pela oposição trabalhista e outros políticos por não ter feito ainda mais para ajudar refugiados ucranianos. A ministra paralela do Interior, a trabalhista Yvette Cooper, publicou no Twitter um pedido para que o governo estabelecesse uma "rota para um local seguro" mais ampla.

Além de ucranianos, vários estrangeiros que vivem no país fogem da invasão russa

Crédito, AFP via Getty Images

Quantos ucranianos estão dispersos internamente?

A agência da ONU para refugiados, Acnur, diz que estão tentando ajudar aqueles dispersos internamente, mas a guerra está fazendo com que viajar pela Ucrânia se torne perigoso para trabalhadores humanitários. A ONU disse estar preparando a entre de assistência na parte ocidental da Ucrânia, onde o acesso é mais fácil.

Centenas de milhares já foram recebidos em centros para refugiados no Leste Europeu

Quais os direitos dos refugiados na UE?

A União Europeia está se preparando para conceder aos ucranianos que estão fugindo da guerra o direito a permanecer e trabalhar em todas as 27 nações do bloco por até três anos, de acordo com oficiais da UE e da França. Eles também receberiam assistência social e acesso a moradia, atendimento médico e escolas para crianças.