Por que a invasão da Crimeia em 2014 é relevante agora

Há 14 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Muitos na Crimeia taparam sua boca em 13 de março de 2014 em protesto contra as forças russas, alegando que a península faz parte da Ucrânia

No início de 2014, a Crimeia se tornou o foco de uma das piores crises entre a Rússia e países como EUA e Reino Unido desde a Guerra Fria, depois que o ex-presidente da Ucrânia, o líder pró-russo Viktor Yanukovych, foi deposto após uma série de protestos.

O povo ucraniano estava dividido entre aqueles que queriam uma maior integração com a Rússia e aqueles que apoiavam uma aliança com a União Europeia. E Moscou decidiu intervir.

De acordo com o Kremlin, Yanukovych enviou uma carta ao presidente russo, Vladimir Putin, solicitando uma intervenção para restaurar a ordem na Ucrânia.

Mas Putin já havia tomado uma decisão que poucos esperavam.

Ao longo de fevereiro de 2014, o presidente russo estava enviando discretamente milhares de tropas adicionais para as bases que a Rússia tinha na Crimeia, graças ao Tratado de Partição de 1997.

Muitos "voluntários" civis também se mudaram para a península dentro de um plano que foi executado secretamente e concluído com sucesso.

O primeiro sinal óbvio de que a Crimeia estava sendo retirada da Ucrânia veio na sexta-feira, 28 de fevereiro de 2014, quando a Rússia montou postos de controle em Armyansk e Chongar, os dois principais cruzamentos rodoviários entre a Ucrânia continental e a península da Crimeia.

Esses pontos eram controlados por homens vestindo uma variedade de uniformes: alguns com o exército ucraniano, alguns com o da polícia ucraniana, alguns camuflados sem insígnia nacional. Vários usavam roupas civis.

Uma invasão 'suave'

Após a queda de Yanukovych, o Parlamento da Crimeia elegeu um primeiro-ministro pró-Rússia e votou pela separação da Ucrânia.

Líderes pró-Rússia na região alegavam que precisavam proteger a Crimeia dos "extremistas" que haviam tomado o poder em Kiev e ameaçariam o direito de se falar o idioma russo.

Em 16 de março, eles organizaram um referendo no qual as pessoas foram questionadas se queriam que a república autônoma se juntasse à Rússia.

A Ucrânia e países como EUA e Reino Unido consideraram o referendo ilegal, mas a Rússia apoiou o pleito com vigor.

De acordo com autoridades locais, 95,5% dos eleitores na Crimeia apoiaram a opção de se juntar à Rússia no polêmico referendo que foi realizado sem a presença de observadores internacionais confiáveis.

Em 18 de março, dois dias após a publicação dos resultados, Putin oficializou a invasão ao assinar um projeto de lei incorporando a Crimeia à Federação Russa.

No discurso proferido no Salão de São Jorge do Kremlin antes da assinatura, Putin disse que a Crimeia era "terra santa russa" e que os EUA e seus parceiros haviam cruzado uma linha vermelha. "Tudo tem um limite", disse Putin, e Washington havia ultrapassado esse limite na Ucrânia. Segundo Putin, os EUA estavam acostumados a agir de acordo com a lei do mais forte.

O jornalista da BBC John Simpson, que estava na Crimeia na época, escreveu que essa foi a invasão "mais suave" da era moderna.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Em 16 de março, líderes pró-Rússia na Crimeia organizaram um referendo que foi considerado ilegal por Kiev e pelos EUA

"A invasão acabou antes que o mundo percebesse que ela tinha começado", disse ele.

Até aquele dia, quando um grupo de homens armados pró-Rússia atacou uma pequena base do exército ucraniano em Simferopol, matando um oficial e ferindo outro, não havia derramamento de sangue.

'Trazer a Crimeia de volta'

A notícia da anexação foi amplamente criticada internacionalmente e tanto os EUA quanto a União Europeia impuseram uma série de sanções a indivíduos e empresas russas em resposta à anexação da península.

Putin argumentou em abril daquele ano que havia tomado a decisão final sobre a Crimeia depois que pesquisas de opinião secretas mostraram que 80% dos habitantes da península eram a favor da adesão à Rússia.

Mas, um ano depois, ele admitiu pela primeira vez que o plano de anexação da Crimeia havia sido aprovado semanas antes do polêmico referendo.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Durante a invasão da Crimeia, centenas de soldados fortemente armados, sem nenhuma insígnia de identificação, posicionaram-se do lado de fora de uma base militar na região

Durante um discurso na TV em março de 2015, o presidente russo garantiu que havia tomado a decisão de "trazer a Crimeia de volta à Rússia" em 23 de fevereiro, ao final de uma reunião de emergência noturna, horas depois que o líder ucraniano fugira de Kiev.

"Nós terminamos por volta das sete da manhã. Quando nos despedimos, eu disse a todos os meus colegas: 'Estamos obrigados a começar a trabalhar para trazer a Crimeia de volta à Rússia.'"

O compromisso da Rússia de respeitar as fronteiras da Ucrânia

Uma corrente de pensamento na Rússia argumenta que historicamente a Crimeia faz parte do país.

No século 18, a Crimeia fazia parte do Império Otomano, governado pelo tártaros do Canato da Crimeia.

A região permaneceu sob o domínio otomano até que Catarina, a Grande, a tomou dos tártaros, anexando a península ao Império Russo.

Mas em 1954 o líder soviético Nikita Khrushchev transferiu o território, no qual vive uma maioria de etnia russa, para o controle de Kiev.

Após a independência da Ucrânia em 1991, Kiev manteve a Crimeia, mas a Rússia ficou com o controle de uma base naval de Sebastopol na região, sede da Frota do Mar Negro.

No Memorando de Budapeste de 1994, a Rússia fez um acordo com o Reino Unido e os EUA para respeitar as fronteiras da Ucrânia e não ameaçá-las com força. Em troca Kiev precisava transferir para Moscou suas armas nucleares da Era Soviética.

Esse acordo foi violado por Putin em 2014. E o tratado acaba de ser violado novamente com a invasão da Ucrânia.

Por que a Crimeia interessa agora?

Em 1º de fevereiro, Putin acusou países europeus e EUA de ignorarem as preocupações de segurança da Rússia depois que os EUA se recusaram a garantir que a Ucrânia não ingressaria na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Putin alega que a possível adesão da Ucrânia à aliança militar "minaria a segurança da Rússia" e que os EUA estavam usando a Ucrânia para "conter a Rússia". O debate sobre o ingresso ucraniano na Otan sequer está na agenda da organização, e neste momento é apenas uma aspiração de Kiev)

"Imagine que a Ucrânia seja membro da Otan, totalmente equipada com armas, com meios avançados de ataque como os da Polônia e da Romênia, e inicia uma operação na Crimeia", disse Putin.

Desde a anexação da Crimeia, a península tem sido um ponto de antagonismo entre a Rússia, a Ucrânia e países europeus e os EUA.

Enquanto países europeus e os EUA consideram a Crimeia como sendo parte da Ucrânia, Putin continua determinado a defender a ideia de que a península pertence à Rússia, alertando que a entrada da Ucrânia na Otan poderia conduzir os EUA e a Europa a uma guerra com a Rússia pelo controle do território.

"Países europeus, incluindo a França, acreditam que a Crimeia faz parte da Ucrânia, mas nós achamos que ela faz parte da Federação Russa", disse Putin no início de fevereiro após uma reunião com o presidente francês Emmanuel Macron.

"E o que acontece se você tentar mudar essa situação por meios militares?", questionou Putin.

"Tenham em mente que as doutrinas da Ucrânia declaram a Rússia como adversária e estabelecem a possibilidade de ela retomar a Crimeia, inclusive usando força militar."

'Você não pode deixar Putin sair impune'

Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, deixou claro que não planeja recapturar a Crimeia por meios militares.

"Tanto Donbas quanto a Crimeia voltarão para a Ucrânia exclusivamente por meio da diplomacia. Não vamos usurpar o que não é nosso, mas não vamos desistir de nossas terras", disse ele na semana passada.

Horas após o início da invasão russa na Ucrânia, vários líderes de países como EUA e Reino Unido condenaram duramente a intervenção militar russa.

Emmanuel Macron afirmou que a França "responderá sem fraqueza" ao "ato de guerra" da Rússia na Ucrânia.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson assegurou que o Reino Unido "não pode e nem vai fingir que não viu" o ataque "terrível e bárbaro" ordenado pelo Kremlin.

Dias antes, Johnson alertou que a lição do que aconteceu na Crimeia em 2014 é que "Vladimir Putin não pode ficar impune".

Na Ucrânia, Zelensky rompeu relações diplomáticas com Moscou em resposta à invasão e deu armas aos ucranianos que quiserem defender o território.

A União Europeia afirma que se trata de "um dos momentos mais sombrios para a Europa desde a Segunda Guerra Mundial" e alertou que a Rússia será atingida por "enormes sanções".

