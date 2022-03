Guerra na Ucrânia: por que Otan resiste a criar zona de exclusão aérea sobre o país

Há 50 minutos

Este foi o pedido emocionado de uma mulher ucraniana que confrontou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em uma entrevista coletiva na terça-feira (1/3).

"Mulheres ucranianas e crianças ucranianas estão com muito medo por causa das bombas e mísseis que estão caindo do céu", disse Daria Kaleniuk.

Mas apesar dos ataques russos atingirem áreas residenciais da Ucrânia, com número crescente de mortes de civis, há poucos sinais de que países europeus e os EUA implementarão uma zona de exclusão aérea.

Fim do Talvez também te interesse

O que são zonas de exclusão aérea?

Uma zona de exclusão aérea refere-se a qualquer região do espaço aéreo onde foi estabelecido que certas aeronaves não podem voar.

Em um contexto militar, uma zona de exclusão aérea é decretada para impedir que aeronaves entrem no espaço aéreo proibido, geralmente para evitar ataques ou vigilância de uma região.

Uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia significaria que as forças militares — especificamente as forças da Otan — se envolveriam diretamente com qualquer avião russo avistado nos céus e o atacariam, caso fosse necessário.