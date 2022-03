Guerra na Ucrânia: o que são os ‘títulos de guerra’ que Kiev usa para financiar resistência à Rússia

Há 43 minutos

À medida que a invasão russa da Ucrânia avança, o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky corre contra o tempo para encontrar uma maneira de financiar a defesa do país.

O cenário é complexo: os ucranianos têm menos soldados e arsenal menor, com uma capacidade aérea muito inferior. Além disso, os russos recentemente fizeram um investimento significativo de modernização do seu poder militar.

Soma-se ao problema o fato de que a economia da Ucrânia está paralisada pela guerra, com o governo tendo pouca receita e com preços subindo vertiginosamente.

Neste contexto, o Ministério das Finanças ucraniano anunciou nesta semana que vai recorrer a um antigo instrumento financeiro para apoiar as suas tropas: o chamado "título de guerra", um tipo de título do governo emitido em tempos de conflito.

"Em um momento de agressão militar da Federação Russa, o Ministério das Finanças oferece a cidadãos, empresas e investidores estrangeiros o investimento em títulos militares do governo", disse o ministério por meio de sua conta no Twitter.

Em reunião com investidores estrangeiros, a pasta também tentou acalmar o mercado, dizendo que o país não deixará de pagar suas dívidas existentes, já que após a invasão, investidores ficaram preocupados que o conflito leve Kiev a dar calote em sua dívida. Pela mesma razão, nos últimos dias, houve uma queda acentuada nos preços dos títulos do tesouro ucraniano em circulação.

A arrecadação com os títulos de guerra — que começou no primeiro dia de março — conseguiu arrecadar cerca de US$ 270 milhões (RS$ 1,3 bilhão) em um dia.