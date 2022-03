Ucrânia é mais importante que título, diz campeão de boxe que se alistou para combater russos

O campeão peso-pesado de boxe Oleksandr Usyk afirmou que seu "país e honra" são mais importantes do que qualquer luta no ringue ao explicar porque decidiu se alistar para defender a capital da Ucrânia, Kiev, contra as forças russas que invadiram o país no último dia 24/02.