Guerra na Ucrânia: por que comboio russo de 64 km parou de avançar perto de Kiev

Há 49 minutos

O enorme comboio militar russo, com 64 quilômetros de extensão, que está perto da capital da Ucrânia, Kiev, mal se moveu em três dias, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido.

Mas as autoridades de defesa dos EUA dizem que a Rússia ainda pretende cercar e tomar a cidade onde vivem cerca de três milhões de pessoas — usando táticas de cerco, se necessário.

Imagens de satélite divulgadas recentemente mostrando o tamanho do comboio provocaram temores de que um ataque seria iminente.

Mas autoridades do Reino Unido e dos EUA afirmam que problemas logísticos podem estar retardando seu avanço.

Em uma atualização das informações de inteligência na manhã de quinta-feira, o Ministério da Defesa do Reino Unido informou que a coluna fez "pouco avanço discernível em mais de três dias" e permanece a mais de 30 km de Kiev.

Por que o comboio parou?

Entre elas, problemas logísticos, resistência inesperada ucraniana e moral baixo entre as tropas russas.

Falhas mecânicas e congestionamentos estão causando problemas, de acordo com o governo do Reino Unido. Diz-se ainda que há falta de alimentos e combustível, e relatos de que pneus de má qualidade e mal conservados também podem ser uma questão.

"Há uma enorme falha logística no fornecimento de combustível, alimentos, peças de reposição e pneus... eles ficaram atolados na lama de uma forma que dificulta a retirada de veículos", afirmou o general Sir Richard Barrons, ex-comandante das forças armadas do Reino Unido, ao programa Today da BBC Radio 4.

No entanto, ele disse que questões de comando e controle — por exemplo, redes de rádio defeituosas e comunicação em redes abertas — provavelmente estão causando problemas maiores.

Acredita-se que a resistência ucraniana também esteja dificultando o avanço do comboio, de acordo com o Pentágono, embora o mesmo tenha observado que não era capaz de verificar essa afirmação de forma totalmente independente.

A resistência ucraniana mais forte do que o esperado também pode estar afetando o moral russo — outra razão dada para a falta de movimento do comboio.

"O moral geral das pessoas sentadas neste comboio está caindo todos os dias", disse à BBC Oleksandr Danylyuk, ex-secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, fazendo uma comparação com a forte motivação dos militares ucranianos para defender sua capital.

O comboio pode ser destruído?

Mas, de acordo com o general Barrons, Kiev simplesmente não tem a força militar necessária para destruir uma coluna desse tamanho.

A Rússia também terá defesas aéreas ao redor do comboio, o que pode derrubar alvos ucranianos, acrescentou o general.

Alguns analistas sugeriram que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveria considerar a destruição do comboio, mas isso seria uma grande escalada que arriscaria uma guerra entre duas potências nucleares.