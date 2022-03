Bolsonaro e Johnson conversam e concordam em pedir cessar-fogo 'urgente' na Ucrânia, diz governo britânico

Há 1 hora

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conversaram por telefone nesta quinta-feira (3/3) sobre a situação da Ucrânia e concordaram em pedir um cessar-fogo "urgente" no país europeu alvo de uma invasão das tropas russas.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do governo britânico. A BBC News Brasil procurou o Itamaraty e o Palácio do Planalto, mas ainda não obteve resposta.

De acordo com a nota, a conversa ocorreu na noite desta quinta-feira. O comunicado diz que Johnson classificou as ações russas na Ucrânia como "repugnantes", mas não informa como Bolsonaro tratou o assunto.

"Os líderes concordaram com a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz tem que prevalecer. O primeiro-ministro disse que as ações do regime russo na Ucrânia eram repugnantes. Ele acrescentou que civis inocentes estão sendo mortos e cidades destruídas, e o mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin tenha sucesso", diz um trecho da nota.