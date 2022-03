Guerra na Ucrânia: 5 possíveis desfechos para o conflito

As notícias do campo de batalha, os ruídos nas negociações diplomáticas, a emoção e a tragédia dos enlutados e deslocados; tudo isso pode ser devastador.

1. Uma guerra curta

Nesse cenário, Putin pode conseguir uma mudança de regime em Kiev e o fim da integração ocidental da Ucrânia, mais especificamente com a União Europeia e a aliança militar Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

2. Uma guerra longa

Outra possibilidade é que EUA e países da Europa continuem a fornecer armas e munições. E, então, talvez depois de muitos anos, talvez com uma nova liderança em Moscou, as forças russas eventualmente deixem a Ucrânia, curvadas e ensanguentadas, assim como seus antecessores deixaram o Afeganistão em 1989, após uma década lutando contra insurgentes locais.

3. Uma guerra europeia

Isso seria extremamente perigoso e arriscaria uma guerra com a Otan. De acordo com o Artigo 5º da carta da aliança militar, um ataque a um membro é um ataque a todos.

E na primeira semana de guerra Putin colocou suas forças nucleares no nível mais alto de alerta. em reação às declarações e as duras sanções econômicas impostas por potências globais contra a Rússia.

A maioria dos analistas internacionais duvida que a elevação do alerta nuclear signifique que seu uso seja provável ou iminente. Mas foi um lembrete de que a doutrina russa permite o possível uso de armas nucleares táticas no campo de batalha.

4. Uma solução diplomática

"As armas estão falando agora, mas o caminho do diálogo deve permanecer sempre aberto", disse o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

Diplomatas dizem que canais estão sendo conectados com Moscou. E, surpreendentemente, autoridades russas e ucranianas já se reuniram para conversar na fronteira com a Belarus.

Eles podem não ter feito muito progresso. Mas, ao concordar com as negociações, Putin parece ao menos ter aceitado a possibilidade de um cessar-fogo negociado.

Putin se pergunta se ele mordeu um pedaço maior do que poderia mastigar. Ele julga que continuar a guerra pode ser uma ameaça maior à sua liderança do que a humilhação de terminá-la.

Nesse cenário, a China (principal aliado da Rússia) intervém, pressionando Moscou a se comprometer com a negociação de cessar-fogo, alertando que não comprará petróleo e gás russos a menos que diminua a escalada do conflito.

Assim, Putin começa a procurar uma saída. Enquanto isso, as autoridades ucranianas veem a destruição contínua de seu país e concluem que o compromisso político pode ser melhor do que uma perda tão devastadora de vidas.

A Ucrânia, digamos, pode aceitar a soberania russa sobre a Crimeia e partes do Donbas, no leste do país, onde duas repúblicas separatistas (Donetsk e Luhansk) foram reconhecidas pela Rússia. Ou até porções maiores do território ucraniano, inclusive com uma faixa territorial que conecte por terra entre duas áreas rebeldes e a Crimeia.