Invasão da Ucrânia: o que é um crime de guerra?

Há 22 minutos

Crédito, State Emergency of Ukraine/PA

O promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI) disse recentemente que estão sendo coletadas evidências sobre supostos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio.

Entenda a seguir o que são crimes de guerra e do que a Rússia está sendo acusada.

O que é um crime de guerra?

As regras que definem um crime de guerra são conhecidas como Convenções de Genebra, ou por conjunto de leis amplas e antigas denominadas "Leis e Costumes de Guerra".

As Convenções de Genebra são diversos tratados que estabelecem padrões legais internacionais para o tratamento humanitário durante uma guerra.

As três primeiras convenções protegem os combatentes e os prisioneiros de guerra, enquanto a quarta — adotada após a Segunda Guerra Mundial — protege os civis em zonas de conflito.

As Convenções de Genebra de 1949 foram ratificadas por todos os Estados-membros das Nações Unidas (ONU), incluindo a Rússia.

O Estatuto de Roma de 1998, outro importante tratado internacional sobre conflitos armados, também é um guia útil para os atos geralmente considerados graves de violações do direito internacional. A definição de crimes de guerra desse documento inclui:

O edifício do Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda

O tribunal não tem força policial própria e depende da cooperação do Estado para prender os suspeitos. As penalidades impostas pelo TPI podem incluir penas de prisão e multas.

A Rússia e a Ucrânia não estão entre os 123 Estados-membros do tribunal, mas a Ucrânia aceitou jurisdição dele, o que significa que o TPI pode investigar certos crimes alegados no país.

Outras nações que não são membros do TPI incluem os Estados Unidos, a China e a Índia. O Brasil faz parte da jurisdição do tribunal.

Já ocorreram outros processos do tipo no passado?

Durante a Segunda Guerra Mundial, o assassinato de milhões de pessoas — principalmente de judeus — pela Alemanha nazista, e os maus-tratos de civis e prisioneiros de guerra levaram as potências aliadas a processar as pessoas que acreditavam ser as responsáveis por esses atos.