Guerra na Ucrânia: os cidadãos que cavam trincheiras para lutar contra russos em florestas de Kiev

Há 1 hora

Membros das unidades de defesa territorial da Ucrânia cavam trincheiras no meio da floresta, perto de Kiev

Postos de controle, barricadas e bloqueios nas estradas surgem nas ruas imponentes do centro da capital ucraniana e nas rodovias próximas. Armadilhas espinhosas contra tanques foram instaladas em locais estratégicos.

As tropas estão mais atentas e inspecionam todos os carros. Alguns ainda sorriem e dizem "bem-vinda", mas muitos parecem distraídos, já concentrados na batalha que está por vir.

Parece que as forças ucranianas na capital estão posicionadas e prontas para lutar. Esta cidade antiga, com suas fachadas elegantes e abóbadas nas igrejas, agora está em pé de guerra.

O avanço russo claramente não está saindo como o planejado para o presidente Vladimir Putin. Na segunda semana, suas tropas e tanques ainda estavam fora da capital ucraniana, mas talvez não por muito tempo. As forças ucranianas com quem falamos na quinta-feira (3/3) esperam que os russos cheguem a Kiev em poucos dias.

Por isso, no meio da floresta nos arredores da cidade, membros das unidades de defesa territorial da Ucrânia estão cavando trincheiras.

Mykhaylo desaparece na floresta. Esse programador de computadores de 25 anos de idade fica em pé, orgulhoso e totalmente camuflado. Ele entrou para uma das unidades de defesa territorial no início deste ano e teve apenas alguns dias de treinamento, mas insiste que está pronto para o combate.

Perto daqui, outros soldados (alguns veteranos, outros voluntários mais jovens) estão em um curso intensivo de primeiros-socorros no campo de batalha. Eles estão aprendendo como aplicar um torniquete nos membros de outras pessoas ou deles próprios, deitados no chão. O objetivo é evitar perdas de sangue desastrosas, que são uma das principais causas de morte nas guerras.

"Eles precisam saber como podem salvar a si próprios e aos seus amigos", segundo Olga, com seus longos cabelos castanhos cobertos pelo gorro de lã preto. "Não temos tempo para mostrar tudo, então estamos mostrando o mais importante."

Ela espera que a aula de hoje em breve possa ser colocada em prática, se e quando as forças russas invadirem a cidade. "Infelizmente, acho que faltam poucos dias e estamos com medo. Mas é a nossa cidade, é o nosso país, e precisamos lutar."

Em tempos normais, Olga trabalha com compra de suprimentos, mas agora está ensinando primeiros-socorros no campo de batalha

"Estou me preparando para lutar com meus amigos pela minha pátria", contou ele. "Agora, somos guerreiros e defenderemos o país do agressor contra a ocupação. Lutaremos até a nossa última gota de sangue."