Os riscos do ataque russo à usina nuclear na Ucrânia

Há 33 minutos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que isso pode "ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa".

O que aconteceu com a usina?

A Rússia atacou Zaporizhzhia com bombardeios e depois assumiu o controle da usina.

Edifícios em torno de uma de suas seis unidades de energia foram danificados, de acordo com a inspeção nuclear da Ucrânia.

Quão perigoso foi o ataque?

Se um reator - o dispositivo que gera energia em uma usina nuclear - e o prédio que o abriga forem danificados, isso poderia causar o superaquecimento do reator e um derretimento do núcleo. A radiação poderia então vazar para o ambiente circundante.

Se as pessoas fossem expostas a essa radiação, isso poderia causar graves impactos à saúde imediatos e de longo prazo, incluindo câncer.

Isso foi visto em 1986 na Usina de Chernobyl, na Ucrânia - o local do pior incidente nuclear da história.

O ataque poderia ter sido 'outro Chernobyl'?

Especialistas dizem que, embora o ataque tenha sido perigoso, existem diferenças importantes entre as usinas de Chernobyl e Zaporizhzhia.

Zaporizhzhia é um local muito mais seguro, de acordo com o Dr. Mark Wenman, do Imperial College London. Ele diz que o reator está em um edifício de concreto reforçado com aço que pode "suportar eventos externos extremos, tanto naturais quanto causados ​​pelo homem, como um acidente de avião ou explosões".