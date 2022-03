Guerra na Ucrânia: como dependência da Europa de gás russo financia invasão

Cecilia Barría

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Apesar das sanções financeiras, o governo de Vladimir Putin continua a vender gás para a Europa

Em meio à escalada do conflito militar na Ucrânia, os preços do gás natural dispararam à medida em que Estados Unidos, Europa e demais países reforçam sanções econômicas contra Moscou.

Cerca de 40% do gás natural importado pela Europa vem da Rússia, dependência que aumentou a preocupação dos governos no atual cenário de guerra.

Embora a Alemanha tenha suspendido a aprovação final do gasoduto Nord Stream 2, que permitiria aumentar as importações de gás da Rússia, os países europeus continuam comprando gás russo, enquanto intensificam as sanções financeiras contra Moscou.

A escassez de suprimentos globais e a gigantesca onda de inflação que afeta o mundo deixaram os governos europeus "entre a cruz e a espada", segundo especialistas nesta área, especialmente a Alemanha, que tomou a decisão de reduzir suas fontes de energia nuclear.

"O gás russo é o calcanhar de Aquiles da Europa nesta guerra, essa é a sua grande vulnerabilidade, é isso que permite à Rússia capitalizar e financiar esse aventura", diz Ángel Saz-Carranza, diretor do Centro de Economia Global e Geopolítica da escola espanhola de negócios Esade e professor visitante da Georgetown University, nos Estados Unidos.

Engenheiro aeronáutico pelo Imperial College de Londres e doutor em Ciências da Administração, Saz-Carranza é especialista em análise de risco político, governança, lobby e regulação.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista, concedida à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

BBC News Mundo - Quanto a Europa depende do gás natural russo para suprir sua demanda?

Ángel Saz-Carranza - A dependência é muito alta, como vemos agora, cerca de 40% da demanda de gás na Europa depende da oferta do gás russo.

BBC News Mundo - E, na outra ponta, quanto a Rússia depende do mercado europeu para suas exportações de gás?

Saz-Carranza - Isso é o que equilibra um pouco a situação, porque a dependência da Rússia do mercado europeu também é muito alta. De fato, sua capacidade de transportar gás para o Oriente é residual.

À exceção do gás natural liquefeito, que pode ser exportado por meio de navios, quase todos os gasodutos da Rússia vêm para o Ocidente.

BBC News Mundo - Qual é a probabilidade de o governo russo decidir fechar as torneiras de gás em resposta às sanções que a Europa e os Estados Unidos impuseram?

Saz-Carranza - É uma possibilidade real, dado o momento em que estamos e dada a própria reação da Rússia. A Rússia está agindo sem racionalidade, um certo missionarismo excessivo por parte do presidente, algo messiânico.

Crédito, Angel Saz Legenda da foto, 'O gás russo é o calcanhar de Aquiles da Europa nesta guerra', argumenta Ángel Saz-Carranza

Portanto, estamos em um cenário um tanto desconhecido, a Rússia poderia fechar as torneiras. No entanto, neste momento, com as sanções e a pressão econômica que a Rússia está sofrendo, também é verdade que a única entrada de capital que ela tem é através do pagamento desse gás.

A Rússia poderia cortar o gás e a Europa poderia aguentar dois ou três meses sem esse combustível, mas também é verdade que a Rússia perderia a única fonte de capital internacional que tem agora.

BBC News Mundo - Quanto da receita fiscal da Rússia depende das vendas de gás para a Europa?

Saz-Carranza - As estimativas que vi recentemente são cerca de metade do orçamento público. Isso é muito, mas também é verdade que a Rússia tem atualmente uma dívida pública muito baixa, tem muitas reservas.

BBC News Mundo - Tudo indica que a Rússia se preparava há anos para que sua situação financeira permitisse ao país enfrentar qualquer ameaça externa, pelo menos por um tempo...

Saz-Carranza - A Rússia passou algum tempo saneando suas contas públicas, tanto reservas quanto dívidas, apesar das dificuldades econômicas do país e do sofrimento causado por sanções anteriores.

É por isso que o país pode ter alguma margem de manobra. Mas agora não é conveniente para a Europa parar de comprar gás russo, temos que ver como as sanções continuam a ser definidas com o Swift [sigla para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, sistema internacional de transferências financeiras].

Em princípio, nem Rússia nem Europa devem fechar a torneira do gás.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Alemanha seria uma das economias mais afetadas por eventual suspensão da oferta de gás pela Rússia

BBC News Mundo - Quais empresas vendem e quais empresas compram gás russo?

Saz-Carranza - Na Rússia, o gás canalizado vem via Gazprom e o gás natural liquefeito, especialmente destinado à Ásia, é fornecido pela Rosnef, empresa petrolífera que também produz gás liquefeito.

Na Europa, existem grandes empresas de gás que normalmente são empresas privadas, embora com importantes acionistas públicos.

BBC News Mundo - Assim, os governos sozinhos não podem parar de comprar gás da Rússia...

Saz-Carranza - Os países agora estão sob uma tremenda pressão que já tinham antes devido aos preços muito altos da eletricidade e da energia na Europa. Na Europa, os preços triplicaram até o momento neste ano.

Diante dessa pressão, que já resulta em algum descontentamento social, você tem alguns líderes políticos que teriam que decidir não comprar.

Certamente já é tarde demais para reagir agora, então, o incentivo político é realmente o contrário, ou seja, o incentivo político é que por favor não aumentem os preços. É isso que pensam os líderes políticos da Europa.

Como não aumentar os preços do gás no curto prazo? Bem, continuar comprando da Rússia.

Deveríamos ter feito uma estratégia não só com incentivos públicos, mas até com direcionamento político, para orientar essas empresas privadas em uma direção ou outra.

Crédito, Getty Images

BBC News Mundo - O preço político a pagar agora, em meio à crise, pode ser muito alto. Como você vê isso?

Saz-Carranza - Existem dois problemas. No curto prazo, o político tem o incentivo de continuar comprando gás o mais barato possível — que é o da Gazprom atualmente. Por outro lado, há um problema na Europa: a influência estatal no mercado de energia por meio de empresas públicas é muito tímida.

[Uma intervenção estatal] poderia ser visto como uma ruptura do livre mercado e da livre concorrência entre empresas. Certamente agora, em uma situação de guerra, isso pode ser feito, mas também não é fácil fazê-lo a longo prazo.

Neste momento, a barreira para as empresas de gás na Europa de capital misto pararem de comprar é que os preços disparariam, isso bloquearia [a atividade de] muitas indústrias e geraria um tremendo caos em um momento em que temos uma inflação muito alta na Europa e estamos tentando sair da crise da covid.

BBC News Mundo - Então parar de comprar ou reduzir as compras de gás da Rússia é muito improvável devido aos custos políticos que tal decisão teria...

Saz-Carranza - Isso pode ser feito se a guerra continuar se intensificando muito, e a população europeia estiver disposta a arcar com esse custo.

Claramente, veríamos uma duplicação do preço. Eles já triplicaram até agora este ano, então, seria uma situação muito, muito difícil, mas bem, talvez seja disso que se trata.

Isso teria um alto custo para a Europa, essa decisão não é gratuita. É por isso que as sanções isentaram o petróleo e o gás, incluindo as sanções americanas, porque as sanções americanas dependem do preço do petróleo.

Sancionar a Rússia geraria alguns problemas domésticos muito relevantes no nível político para [o presidente americano Joe] Biden.

Sem gás russo, a Europa não se apaga amanhã, mas precisaríamos repensar muitas coisas.

BBC News Mundo - Quais são as outras fontes de gás natural a que a Europa pode recorrer?

Saz-Carranza - Há uma parcela que poderia ser substituída, por exemplo, queimando mais carvão, embora isso não seja muito positivo para as políticas climáticas. Também [poderia haver substituição] com um pouco mais de produção própria [de gás natural], que é muito pouca.

Poderia aumentar um pouco, não muito, o que vem da Argélia e o que vem da Noruega. Claro, o que [a Europa] teria que fazer seria tentar comprar o máximo de embarques de gás natural liquefeito entregue por navios.

Mas é claro que não há gás liquefeito suficiente disponível sem ter sido previamente contratado no mercado para fornecer os 40% de gás que a Europa compra da Rússia.

Teríamos que ir para outros tipos de fontes e depois tentar aumentar a [oferta das] fontes que já temos em mãos, que são a Noruega e a Argélia, e finalmente a alternativa de gás natural liquefeito.

Crédito, Getty Images

BBC News Mundo - Embora o gás natural liquefeito tenha suas próprias dificuldades...

Saz-Carranza - Tem a dificuldade que as usinas de regaseificação na Europa não são distribuídas de forma otimizada. Há problemas logísticos aí. Portanto, ter um ano de demanda de gás coberta na Europa sem gás russo é muito difícil de acontecer.

Além disso, entraríamos em uma guerra de preços com a Ásia, na qual já estivemos envolvidos em certa medida para o gás liquefeito e acho que teria que ser feita uma gestão da demanda, ou seja, racionalização do consumo.

BBC News Mundo - A Europa estava fazendo campanha para avançar em direção às energias renováveis, mas parece que será difícil avançar nesse caminho com o conflito atual. Qual é a sua opinião?

Saz-Carranza - A Europa tentou diversificar-se na última década com energias renováveis e também com projetos como o gasoduto que nos liga ao Azerbaijão via Turquia, mas por outro lado, as empresas se aproximaram do gás russo.

Portanto, houve uma dissonância entre vontade política e empresarial. Os incentivos não foram bem calibrados.

Coisas curiosas também aconteceram. Para além do fato de a Gazprom ter jogado suas cartas e conseguido atrair empresas europeias, também vimos que é muito difícil fazer a transição energética e afastar-se do carvão, fechar centrais nucleares e diversificar da [dependência da] Rússia. Fazer tudo isso é muito difícil.

A Rússia também fez grandes alianças com o Oriente Médio, com os Emirados, por exemplo, e outras partes dos países do Golfo.

Crédito, Reuters

BBC News Mundo - Pode-se dizer então que a dependência do gás russo é como o calcanhar de Aquiles da Europa no momento?

Saz-Carranza - Sem dúvida, o gás russo é o calcanhar de Aquiles da Europa nesta guerra, essa é a sua grande vulnerabilidade, é isso que permite à Rússia capitalizar e financiar essa aventura.

O alto preço do petróleo e do gás permite que a Rússia viva relativamente bem e se financie dessa forma.

Crédito, Peter Kovalev

BBC News Mundo - O sr. acha que uma possível decisão da Europa de não comprar gás da Rússia vai além de considerações econômicas e geopolíticas? Pergunto porque também pode haver um dilema ético. Isto é, em que medida o fato de a Europa continuar a comprar gás da Rússia implica que está ajudando indiretamente a financiar a campanha militar de Putin?

Saz-Carranza - Completamente. A Europa está financiando os caprichos de Putin. Isso é algo que a Europa deve começar a considerar, ou seja, deve considerar como alinhar seu setor privado. Não o fez durante esta década, não conseguiu diversificar o suficiente.

A lição aqui é que, no futuro, temos que ser mais inteligentes para orientar o setor empresarial em direção a esses objetivos políticos.

