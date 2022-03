Invasão da Ucrânia: Judeus e ciganos revivem traumas com a guerra

Há 5 horas

Ao longo do dia e por toda a noite, os trens chegam à estação central de Lviv, um lugar de partidas ao longo da traumática história desta cidade ucraniana. Nos vagões que levam soldados para a guerra, na direção leste, grupos de rapazes sentam com feições pensativas. Não há brincadeiras ou risadas camaradas. Eles leem mensagens de suas mulheres e namoradas ou assistem a vídeos com imagens da guerra que tomam as redes sociais.