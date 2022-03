O que se sabe sobre o cessar fogo em duas cidades na Ucrânia

Neste sábado (5/3), 10º dia da invasão russa à Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou um cessar-fogo temporário de cinco horas e a abertura de corredores humanitários para civis a partir das 10h (4h no horário de Brasília). O anúncio foi feito em relação a duas cidades no sudeste da Ucrânia, Mariupol e Volnovakha.

Um "regime de tranquilidade" será implementado para que a população civil deixe as cidades e foi acordado com as autoridades ucranianas, afirmou o Ministério da Defesa, de acordo com a imprensa russa. De acordo com o governo russo, a rota de evacuação acordada termina na cidade ucraniana de Pokrovsk.