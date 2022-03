Mapa mostra onde ficam usinas nucleares da Ucrânia

Há 36 minutos

O ataque russo à usina nuclear Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, foi considerado um ato sem precedentes.

Uma ação militar, em meio à invasão da Ucrânia, deixou "vários mortos e feridos", segundo o Ministério das Relações Exteriores do país.

Zaporizhia é uma das várias usinas nucleares da Ucrânia. No total, são quatro plantas ativas, com 15 reatores: 4 em Rivne, 2 em Khmeltniski (outros dois estavam em construção), 3 na Sul da Ucrânia e 6 em Zaporizhia.

Fim do Talvez também te interesse

Em seu território, também estão os restos da usina soviética de Chernobyl, com seus quatro reatores, hoje desativados.

Na Ucrânia, a energia nuclear tornou-se cada vez mais importante para o fornecimento de energia do país.

Em 2014, grupos separatistas apoiados pela Rússia assumiram o controle da grande região produtora de carvão de Donbas, no sul. Até então, o carvão gerava 41% da energia do país.

O que aconteceria em um ataque direto ao reator?

Claire Corkhill, especialista em materiais nucleares da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, diz à BBC que existem vários mecanismos para evitar riscos de radioatividade.

"Se houvesse um incêndio dentro do prédio do reator, os sistemas automáticos de segurança o extinguiriam instantaneamente", explica ele.

Uma explosão só aconteceria se houvesse um colapso nuclear, que poderia ser causado por uma falha no fornecimento de eletricidade para o local e danos nos geradores de reserva.

Se o reator - o dispositivo que gera energia em uma usina nuclear - e o prédio que o abriga foram danificados, isso pode causar o superaquecimento do reator e derreter o núcleo.

Se as pessoas forem expostas a essa radiação, isso poderia causar sérios impactos imediatos e de longo prazo em sua saúde, incluindo câncer.

Foi o que aconteceu em Chernobyl, no pior incidente nuclear da história.

Em Zaporizhia, apenas o reator 4 estava operando com 60% da capacidade no momento do ataque. Foi então desligado, o que significa que um colapso nuclear não poderia ter ocorrido depois.