Guerra na Ucrânia: a fuga desesperada de famílias em meio a bombardeio russo

Há 52 minutos

Imagens de Irpin, a 20 km de Kiev, mostraram civis, entre eles famílias inteiras tentando desesperadamente escapar em meio a um bombardeio em curso no domingo.

Os moradores da cidade, que tinha 60 mil habitantes antes do começo da guerra, estão fugindo em massa desde que os ataques russos começaram.

As pessoas abandonaram suas casas apenas com a roupa do corpo e alguns itens que conseguiram carregar em bolsas, mochilas e sacolas.