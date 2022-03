Guerra na Ucrânia: a fuga desesperada de famílias em meio a bombardeio russo

Há 1 hora

Crédito, Reuters

Imagens de Irpin, a 20 km de Kiev, mostraram civis, entre eles famílias inteiras tentando desesperadamente escapar em meio a um bombardeio em curso no domingo.

Os moradores da cidade, que tinha 60 mil habitantes antes do começo da guerra, estão fugindo em massa desde que os ataques russos começaram.

Crédito, Reuters

Crédito, Reuters

Crédito, Reuters

A artilharia e os ataques aéreos causaram graves danos à cidade.

Os bombardeios russos atingiram áreas residenciais. Nas fotos, é possível ver casas em chamas.

As pessoas abandonaram suas casas apenas com a roupa do corpo e alguns itens que conseguiram carregar em bolsas, mochilas e sacolas.

Crédito, Reuters

Irpin se viu na linha de frente entre as forças russas e ucranianas na última semana.

A cidade está sendo atacada por terra e ar, porque está no caminho das tropas russas que tentam avançar rumo à capital Kiev.

Três civis teriam sido mortos ao serem atingidos por um morteiro enquanto tentavam fugir da cidade.

O registro feito por um fotógrafo para o jornal americano The New York Times mostra três membros de uma família de quatro pessoas - uma mãe e dois filhos - mortos na calçada, enquanto soldados ucranianos tentam salvar a vida do pai ferido.

Não publicamos a imagem aqui, porque ela é chocante.

Crédito, Reuters

Crédito, Reuters

Pessoas foram vistas se abaixando no chão para se proteger enquanto a cidade, nos arredores de Kiev, era atacada novamente.

Crédito, Reuters

A rota é difícil, com muitos tendo que viajar a pé por estradas bombardeadas e pontes danificadas.

A fuga de Irpin é especialmente arriscada porque a ponte na estrada perto da cidade foi destruída para impedir o avanço dos tanques russos, e as pessoas precisam o rio por baixo da ponte - que corre o risco de despencar a qualquer momento.

As forças russas estão disparando morteiros contra uma ponte já desmoronada que está sendo usada para evacuar civis, incluindo crianças.

A Ucrânia acusou as forças russas de atacar deliberadamente as rotas de evacuação de Irpin, depois que uma ferrovia foi atingida e danificada no sábado.

Crédito, Reuters

Crédito, Reuters

Crédito, Reuters

