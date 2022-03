Guerra na Ucrânia: por que Putin é tão popular na Rússia — e como isso pode mudar agora

Noah Buckley

The Conversation*

Popularidade de Putin é baseada no desempenho econômico da Rússia, segundo pesquisador

Desde que chegou ao poder em 2000, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantém níveis de aprovação junto ao eleitorado russo que dariam inveja à maioria dos líderes mundiais.

Antes da recente invasão da Ucrânia, o índice de aprovação de Putin era de 71%, de acordo com uma pesquisa independente. Ao contrário do que a maioria das pessoas acreditam, essa pesquisa independente revela que o apoio a Putin não é uma ficção ou uma manipulação dos números.

Enquanto a Rússia segue com seu ataque à Ucrânia, uma olhada na percepção pública de Putin ao longo dos anos pode nos ajudar a entender como os russos reagirão a essa guerra violenta — e qual será o futuro da sua popularidade.

Em minha pesquisa, investigo o que impulsiona a aprovação pública de líderes autoritários, incluindo Putin. Eu e outros pesquisadores descobrimos que o desempenho econômico do país tem sido um fator constante no apoio dos russos a Putin nos últimos 20 anos. Após o colapso econômico da Rússia na década de 1990 e a queda da União Soviética, Putin vem dependendo da recuperação e da estabilidade da economia para sustentar sua popularidade.

Hoje, fatores práticos como bem-estar financeiro e taxas de inflação geralmente dominam a percepção que muitos russos têm sobre seu governo. Isso acontece mesmo em tempos de fervor patriótico, como o aumento maciço na aprovação de Putin observado após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Como grande parte do mundo ocidental agora está impondo sanções econômicas paralisantes à Rússia, essas demandas básicas por uma geladeira cheia e por renda estável provavelmente não vão desaparecer só por causa de uma onda qualquer de sentimento pró-guerra.

É preciso lembrar que Putin também é popular por causa de quem ele é e o que ele representa - liderança firme. Seu apelo pessoal - a masculinidade conspícua e o jeito de homem do povo - e seu papel em trazer a Rússia de volta ao palco principal dos assuntos globais apenas reforçam sua atratividade junto aos russos.

Ter voz

No entanto, esses fatores econômicos básicos e o ressurgimento geopolítico da Rússia não são suficientes para contar toda a história por trás do apoio a Putin e seu regime. O público russo também valoriza ter voz em seu sistema político.

Em uma pesquisa em andamento, realizada com os coautores Ora John Reuter e Quintin Beazer, mostramos que a aprovação dos russos a Putin diminui quando a capacidade dos eleitores de votarem para prefeito de sua cidade é retirada pelo regime. Isso ainda está muito longe de ser um clamor por uma democracia liberal plena, mas dados de pesquisas de opinião sugerem que os russos querem que seus líderes políticos prestem contas a eles.

A sensação de que ninguém está ouvindo pode levar à decepção no sistema e em Putin. Essa demanda por participação democrática na operação do vasto e complexo sistema de governo da Rússia é um fator poderoso que molda as percepções dos russos sobre Putin e sobre o regime dominante.

Nos últimos anos, a Rússia tornou-se cada vez mais um governo repressivo e autoritário. A oposição, a mídia independente e a dissidência aberta foram reprimidas. Essa tendência provavelmente só antagonizará ainda mais os muitos membros do público russo que querem que suas vozes sejam ouvidas. Agora, a crescente guerra econômica e diplomática com o Ocidente apenas aprofundará as tendências isolacionistas e antidemocráticas do regime e levará a uma desconexão pública ainda maior das autoridades.

Crédito, EPA Legenda da foto, Protestos têm efeito na popularidade de Putin, segundo pesquisador, por ajudarem público a perceber problemas do país

Alguns no país começaram a entender a natureza destrutiva da guerra de seu país contra a Ucrânia. Milhares de pessoas foram presas por participação em protestos antiguerra em todo o país. Isso pode ser má notícia para Putin, cujo apoio na Rússia depende de apatia política.

Ao examinar centenas de milhares de respostas a pesquisas de opinião pública russas de 2003 a 2019, descobri que a simples existência de protestos públicos reduz a aprovação de Putin e de seu regime. Membros do público em geral aprendem sobre os crimes do regime com esses protestos e descobrem que há mais dissidentes em sua sociedade do que eles poderiam ter imaginado anteriormente. Em outras pesquisas em andamento, meus coautores e eu descobrimos que, quando os russos descobrem que os níveis de aprovação de Putin não são tão altos quanto eles pensavam, seus próprios sentimentos em relação a ele azedam bastante.

O poder do povo

Em conjunto, essa pesquisa mostra que a popularidade de Putin é baseada de maneira geral em fundações sólidas — e não em algo manipulado ou imaginário.

Essas fundações serão severamente abaladas pela guerra que ele está causando a sangue frio. Se o sentimento antiguerra na Rússia continuar a crescer, e o povo reunir a coragem enorme necessária para expressar dissidência diante da repressão brutal, poderemos ver parte da popularidade de Putin derreter.

Pesquisas de opinião pública na Rússia sugerem que os danos catastróficos que a economia russa sofrerá como resultado do ataque à Ucrânia provavelmente prejudicarão muito Putin. O aumento do sentimento de protesto e uma diminuição ainda maior na sensação dos russos de que eles têm voz nas decisões tomadas em seu país podem levar a uma escalada na reprovação de Putin.

Observar a opinião pública durante "bons tempos" em regimes autoritários como a Rússia só nos revela uma parte da história de como as atitudes mudam durante uma crise. Putin tem uma ampla base de apoio e uma máquina de propaganda que ele pode usar para limitar os danos à sua reputação. No entanto, revoltas em massa, descontentamento e até revolução podem pegar todos de surpresa em regimes autoritários. Nós não devemos ignorar o povo russo.

* Noah Buckleyé professor assistente de Ciência Política da Trinity College Dublin.

Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original do texto (em inglês).

