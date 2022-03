Shell defende 'decisão difícil' de comprar petróleo da Rússia

Há 11 minutos

A Shell defendeu sua decisão de comprar um carregamento de petróleo bruto com desconto da Rússia na última sexta-feira (4/3), apesar da invasão e bombardeio da Ucrânia.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, criticou a empresa de energia, questionando no Twitter: "O petróleo russo não cheira a sangue ucraniano para vocês?"

No entanto, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os EUA estão "discutindo ativamente" com parceiros europeus a possibilidade de proibir as importações russas de petróleo e, ao mesmo tempo, garantir uma "oferta global estável".