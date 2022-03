Guerra na Ucrânia: o médico preso em porão com pantera e onça

Girikumar Patil, que comprou os animais do zoológico de Kiev há cerca de 20 meses, diz que não deixará seus pets para trás. Ele mora há mais de seis anos em Severodonetsk, uma pequena cidade localizada na região de Donbas, no leste da Ucrânia.

"Meus grandes felinos passaram noites no porão comigo. Houve muitos bombardeios acontecendo ao nosso redor. Eles estão com medo. Estão comendo menos. Não posso deixá-los", diz Patil, de 40 anos.

"Agora estou preso em uma zona de guerra. Dessa vez, estou realmente preocupado. Meus pais têm me ligado e me pedido para voltar para casa, mas não posso deixar os animais para trás", diz Patil.

Natural do Estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia, Patil conta que gastou US$ 35 mil (R$ 180 mil) para comprar a pantera e a onça-pintada do zoológico de Kiev há cerca de 20 meses. Ele lembra que o zoológico permite a venda privada de animais desde que o proprietário tenha espaço suficiente para mantê-los — em entrevista à BBC, Patil mostrou as certidões de nascimento dos animais.