Brandon Lee: o impostor de 30 anos que se fez passar por estudante secundarista 'exemplar'

Steven Brocklehurst

BBC News, Escócia

9 março 2022, 16:10 -03 Atualizado Há 13 minutos

Crédito, Alamy Legenda da foto, Brian MacKinnon vivia uma vida dupla como o estudante adolescente Brandon Lee

Por todo um ano letivo, um novo menino convenceu seus professores e colegas escoceses do ensino médio que era apenas um aluno comum — até que o adolescente que se identificava como Brandon Lee acabou desmascarado como um impostor chamado Brian MacKinnon, que havia se formado na mesma escola mais de uma década antes.

Um novo filme chamado My Old School ("Minha velha escola", em tradução livre) conta a história de como um homem com 30 anos de idade, que afirmava ser canadense e ter apenas 17 anos, matriculou-se em 1993 como estudante do quinto ano na Academia de Bearsden, perto de Glasgow, no Reino Unido.

Ele ainda obteve cinco notas máximas no exame Higher — adotado na Escócia para avaliar os formandos do ensino médio que desejam entrar na universidade — até que seu mundo desabou.

Um ano mais tarde, quando ele cursava a faculdade de medicina da Universidade de Dundee, sua vida dupla foi revelada por um jornal e MacKinnon foi expulso da instituição.

Sua história chamou a atenção em todo o mundo e muitos ficaram alarmados com a possibilidade de jovens meninas casarem-se, sem saber, com um homem com quase o dobro da sua idade.

O novo filme foi escrito e dirigido por Jono McLeod, que foi colega de classe de MacKinnon — ou Brandon, como ele ainda o chama — quando tinha 16 anos de idade.

Legenda da foto, MacKinnon participou de uma produção do musical 'South Pacific' quando estava no ensino médio

McLeod não acredita que Brandon quisesse fazer mal. Ele entrevistou para o filme outros colegas e professores que são da mesma opinião.

"Muitas pessoas da classe têm sua própria opinião sobre o que Brandon fez, mas a maioria tem apreço por ele", afirma McLeod.

"Sei que não é geral. O filme não é uma crítica a ele, mas não concordo com todas as decisões que ele tomou naquela época."

McLeod relembra que o novo aluno do Canadá era "um pouco nerd" quando chegou, mas conseguiu subir na escala social do ensino médio e tornou-se bastante popular. Chegou até a estrelar uma produção teatral do musical South Pacific.

Ele disse à BBC Escócia que Brandon concordou que ele contasse sua história, mas não queria aparecer em frente às câmeras. Por isso, o MacKinnon atual, com 58 anos, é representado pelo ator escocês Alan Cumming, que faz a sincronização labial da entrevista real.

No filme, MacKinnon afirma através de Cumming: "O que você precisa se realmente quiser triunfar é fazer o inimaginável."

Legenda da foto, O ator Alan Cumming interpreta Brian no filme 'My Old School'

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

MacKinnon havia descrito anteriormente como sua família mudou-se para Bearsden, um distrito nobre ao norte de Glasgow, nos anos 1970, quando ele estudou na Academia de Bearsden pela primeira vez, tendo se formado em 1980.

Ele ingressou na Universidade de Glasgow, mas foi expulso depois de ser reprovado nos exames. MacKinnon alegou que não estava bem na época, mas a universidade argumentou que o procedimento seguido estava correto.

MacKinnon declarou que se sentiu arrasado quando foi expulso da universidade pela primeira vez.

"Eu me senti enganado e como se meu lugar na universidade tivesse sido roubado", disse ele ao jornal escocês The Herald em 1995.

Ele culpou o "sistema desinteressado e ameaçador" por bloquear o seu caminho e estava decidido a fazer o que fosse preciso para retomar os seus estudos.

Em entrevista a Jackie Bird, apresentadora da BBC Escócia, logo após ter sido descoberto, MacKinnon contou que havia se matriculado no ensino médio com 30 anos de idade apresentando dois "documentos falsos": uma carta falsa do seu pai — que ele afirmava ser professor — e outra de um tutor no Canadá.

Crédito, Alamy Legenda da foto, Alunos da Academia de Bearsden leem as revelações sobre o ex-aluno Brandon Lee

Brandon afirmou que sua mãe era uma cantora de ópera que viajava pelo mundo e ele havia voltado para a Escócia para viver com sua avó doente.

MacKinnon declarou à BBC na época que a primeira vez em que ele atravessou os portões da escola no seu retorno foi "desesperadora".

"Eu sabia que, a qualquer momento, poderia surgir uma pergunta que eu não saberia responder. Poderiam ter perguntado pela minha certidão de nascimento, mas não aconteceu", contou ele.

MacKinnon disse que só se lembrava de encontrar um professor que estava na escola durante a primeira vez em que ele estudou lá. "Simplesmente mantive minha cabeça baixa, com aparência tímida e infantil, e era tudo o que podia fazer — e não houve nenhum problema", segundo ele.

Ele contou à BBC que, inicialmente, ele vivia pisando em ovos, mas, ao longo do ano, ficou mais fácil.

Crédito, PA Media Legenda da foto, Depois de ser expulso da universidade, Brian MacKinnon decidiu fazer o que fosse preciso para retomar os seus estudos — e ele não estava blefando

Segundo MacKinnon, as tarefas escolares o ajudaram a acomodar-se, mas ele estava consciente de que precisava tirar o pé do acelerador para não se sobressair demais.

"Eu não queria ganhar muitos prêmios no primeiro semestre e acabar no jornal local", relembrou ele.

MacKinnon já havia saído da escola há muito tempo quando foi denunciado por um telefonema anônimo às autoridades da educação e aos jornais. Agora, quase 30 anos depois, MacKinnon evita os holofotes e prefere permanecer anônimo, recusando-se a dar entrevistas e a ser fotografado.

O diretor do filme afirma que sempre lhe perguntam como ele não sabia na época que Brandon era um impostor. "É o pesadelo de qualquer pessoa acordar com 30 anos de idade e voltar para a escola, então por que alguém decidiria colocar-se nessa situação?", pergunta ele.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.