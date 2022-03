Por que letra Z virou símbolo pró-Rússia na guerra da Ucrânia

Paul Kerley e Robert Greenall

BBC News

Há 1 hora

O ginasta russo Ivan Kuliak está enfrentando um processo disciplinar da Federação Internacional de Ginástica (FIG) por ter exibido a letra "Z" no pódio ao lado de um adversário ucraniano no Catar. Mas o que este símbolo significa?

Na Rússia, o "Z" está se tornando rapidamente um forte símbolo pró-guerra da invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin.

Já foi ostentado por políticos, visto nas laterais de carros, vans e cartazes publicitários — assim como pintado em pontos de ônibus. Foi usado até por sérvios na manifestação pró-Rússia em Belgrado. As fotos foram amplamente compartilhadas nas redes sociais.

Virou um assunto de rede social, diz Aglaya Snetkova, professora de política internacional na Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu da University College London (UCL), no Reino Unido.

"De muitas maneiras, isso mostra até que ponto a Rússia é, ou tem sido, parte muito importante do mundo global."

Embora a letra "Z" no alfabeto cirílico russo seja escrita de forma diferente — e pareça um 3 —, a maioria dos russos reconhece letras latinas.

Emily Ferris, pesquisadora especializada em Rússia e Eurásia no Royal United Services Institute (RUSI), diz que o "Z" é um símbolo poderoso e facilmente reconhecido.

"Muitas vezes, no caso da propaganda, as coisas mais simples pegam mais rápido", diz ela.

"Parece bastante intimidador e bem forte. De uma perspectiva estética, é um símbolo muito poderoso."

Demorou menos de duas semanas para o "Z" se espalhar entre aqueles que apoiam a invasão do presidente Putin.

Na cidade de Kazan, no centro da Rússia, cerca de 60 crianças e funcionários de uma casa de saúde foram fotografados do lado de fora formando um "Z" gigante na neve em frente ao prédio.

Várias teorias circularam sobre o que o símbolo "Z" realmente significa. Ele chamou a atenção pela primeira vez nas redes sociais depois que tanques russos com "Zs" nas laterais foram vistos a caminho da Ucrânia.

Inicialmente, pensava-se que o "Z" era, na verdade, um número "2" — representando o 22 de fevereiro (22/02/2022). Este foi o dia em que a Rússia ratificou um acordo de "amizade, cooperação e assistência mútua" com as autoproclamadas regiões separatistas no leste da Ucrânia — Donetsk e Luhansk.

Mas agora acredita-se que o símbolo seja simplesmente uma maneira de os militares da Rússia identificarem suas próprias forças.

Na semana passada, os telespectadores de um programa de notícias do Channel One da Rússia, controlado pelo Estado, foram informados de que o "Z" era uma marcação comum em equipamentos militares russos.

O site cristão ortodoxo pró-Putin Tsargrad disse aos leitores que a simples marca era capaz de "evitar fogo amigo" e não poderia ser "confundida com qualquer outra coisa".

O veterano das forças especiais russas Sergey Kuvykin afirmou, por sua vez, ao site da revista russa Life que símbolos diferentes significavam unidades militares diferentes.

"Símbolos como estes são usados — um 'Z' em um quadrado, um 'Z' em um círculo, um 'Z' com uma estrela ou simplesmente um 'Z' sozinho."

Segundo ele, as marcações ajudaram a garantir que as tropas, que podem não estar em contato com outras, estivessem onde deveriam estar.

Aviões de guerra russos voam rápido demais para ver as marcas pintadas de branco, disse o tenente-coronel Tyson Wetzel da Força Aérea dos EUA — membro do think tank The Atlantic Council — ao site Task and Purpose.

Mas ele concordou que os "Zs" eram uma "medida de redução de conflito para ajudar a prevenir o fratricídio" — fogo amigo de ataques russos de helicóptero ou artilharia.

A disseminação do "Z" na Rússia não se deve apenas à espontaneidade das redes sociais — adverte Aglaya Snetkov, da UCL.

"Também foi reforçada pelo regime."

Uma política russa, Maria Butina, compartilhou um vídeo de como escrever a insígnia "Z" em um blazer ou paletó, explica Snetkov — "para que você possa ir trabalhar e mostrar a todos sem fazer alarde".

Mas a especialista adverte que o símbolo não deve ser visto como fascista.

"Há muitos memes transformando o 'Z' em uma suástica, mas isso é feito por pessoas que querem se opor ao regime."

E há outros símbolos aparecendo também.

A letra "V", por exemplo — que também não está no alfabeto cirílico — aparece em postagens no perfil oficial do Instagram do departamento de defesa russo, ao lado de imagens de "Zs".

Há legendas escritas. "Za PatsanoV", diz uma, que significa "para os rapazes" —, enquanto outra afirma "Sila V pravde", que pode ser traduzida como "força na verdade".

Uma teoria é que as duas letras latinas podem significar "vostok", que quer dizer leste, e "zapad", que significa oeste.

Mas nas redes sociais, também foi sugerido que os militares ucranianos acreditam que o "Z" se refere às "Forças do Leste" da Rússia — e o "V" à "infantaria naval".

