Guerra na Ucrânia: como será a Operação Repatriação, que vai trazer brasileiros que fugiram do conflito

Há 1 hora

Partiu da Base Aérea de Brasília nesta segunda-feira (7/3) com destino a Varsóvia, na Polônia, o avião da Força Aérea Brasileira para o resgate de brasileiros que deixaram a Ucrânia após a invasão da Rússia.

A aeronave, um modelo multimissão KC-390 Millennium, fabricado pela Embraer, decolou às 15h (hora de Brasília) com "11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade básica com tecnologia para funcionamento autônomo", segundo um comunicado divulgado pelo governo brasileiro.

O pouso na capital polonesa está previsto para quarta-feira (9/3) e os brasileiros repatriados devem chegar ao Brasil no dia seguinte, quinta-feira (10/3).

A aeronave fará três escalas antes de chegar ao destino final - Recife, Cabo Verde (África) e Lisboa (Portugal). No momento da publicação desta reportagem, às 12h de Brasília desta terça-feira (8/3), o avião sobrevoava Cabo Verde. Acompanhe aqui o trajeto em tempo real.

Fim do Talvez também te interesse

A lista de brasileiros que estarão no voo ainda não está fechada, mas o avião foi configurado para receber até 72 passageiros.

Em entrevista a jornalistas, o coordenador da força-tarefa de resgate e repatriação do Itamaraty, ministro Unaldo Vieira de Sousa, afirmou que serão resgatados 47 brasileiros, além de 17 ucranianos com laços de família no Brasil.