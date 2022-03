O que é o 'Mundo Russo' que Putin quer unificar

O que é o 'Russkiy Mir'?

Mas para Sergey Goryashko, jornalista do serviço de notícias em russo da BBC, a definição do mundo russo na cabeça de Putin não tem fronteiras.

"Depois, ele disse que Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin são os autores do desmembramento do verdadeiro coração da Rússia", acrescenta o acadêmico.

Em 12 de julho de 2021, em um longo artigo sobre as relações com a Ucrânia publicado no site do Kremlin, Putin deu mais pistas sobre seu interesse em reunificar o mundo russo.