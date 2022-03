Guerra na Ucrânia: garoto de 11 anos foge sozinho do país em percurso de 1.200 km

Há 48 minutos

Um garoto de 11 anos chegou em segurança à Eslováquia após viajar 1.200 km a partir do leste da Ucrânia com nada mais do que uma sacola plástica, uma mochila, o passaporte e o número de telefone de parentes no país anotado na mão.