O que é zona de exclusão aérea e por que ela não é aplicada na Ucrânia?

Há 16 minutos

A Ucrânia pede que países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) considerem a possibilidade de aplicar uma zona de exclusão sobre o espaço aéreo do país para impedir ataques russos.