O transplante pioneiro de coração e timo que salvou bebê nos EUA e pode revolucionar medicina

Há 36 minutos

O tecido do timo está funcionando, o que significa que seu corpo está construindo células imunológicas vitais que podem reduzir ou até eliminar a necessidade de ele tomar medicamentos imunossupressores (que evitam a rejeição do órgão transplantado) ao longo da vida.

"Estamos muito animados. Este conceito de tolerância sempre foi o santo graal dos transplantes, e agora estamos bem na porta", afirmou um dos médicos de Easton, Joseph Turek, do Duke University Hospital, na Carolina do Norte, nos EUA.

O timo é uma glândula localizada no peito, perto do coração

A história de Easton

Easton nasceu com um coração fraco, e com problemas em seu sistema imunológico.

"O trabalho que fizemos no laboratório foi baseado no uso do timo junto com o transplante de coração para desenvolver tolerância — basicamente, retreinar o sistema imunológico e fazer com que o timo do mesmo doador e o coração cresçam juntos."