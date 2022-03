Morre homem que recebeu coração de porco geneticamente modificado

Há 1 hora

Cirurgião Bartley Griffith fotografado com David Bennett no início deste mês

Médicos do Centro Médico da Universidade de Maryland receberam uma isenção especial do regulador médico dos EUA para realizar o procedimento, com base no fato de que Bennett, que não era elegível para um transplante humano, morreria.