Ataque a maternidade em Mariupol: entenda o 14º dia da guerra na Ucrânia

Há 28 minutos

Nesta quarta (9/3), 14º dia da guerra na Ucrânia, u m ataque atribuído à Rússia atingiu fortemente um hospital infantil e maternidade em Mariupol, cidade portuária no sudeste da Ucrânia.

Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, incluindo funcionários e mulheres em trabalho de parto, disse Pavlo Krylenko, chefe da administração militar ucraniana, mas não havia registro de crianças entre as vítimas.

Mais tarde, Zelensky fez um pronunciamento em que pergunta "essa foi a desnazificação do hospital?", em referência à justificativa apresentada pelo presidente Vladimir Putin para invadir a Ucrânia.

Fim do Talvez também te interesse

Sem zona de exclusão aérea

Os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos e do Reino Unido concederam entrevista coletiva em Washington e foram questionados sobre a possibilidade de estabelecer uma zona de exclusão aérea, como pede o presidente Zelensky.

A Otan e potências ocidentais resistem a adotar a medida porque representaria um passo em direção a um engajamento direto no conflito.

Chernobyl sem eletricidade

A energia foi cortada na usina nuclear de Chernobyl - que está desativada, mas ainda tem seus níveis de radiação monitorados por segurança. Duas semanas atrás, tropas russas tomaram o controle do local onde ocorreu o pior acidente nuclear da história.

Autoridades ucranianas dizem que o apagão na usina é responsabilidade da Rússia e representa um perigo para as atividades de supervisão dos protocolos de segurança.

Armas não-convencionais

Representantes de potências ocidentais expressaram preocupação quanto à possibilidade de a Rússia fazer uso de guerra biológica, armas nucleares de baixo alcance e bombas sujas (bombas que misturam material radioativo com explosivos convencionais) - consideradas estratégias não-convencionais em uma guerra.

A razão para a suspeita de que isso seja empregado no atual conflito se deve ao histórico da Rússia de recorrer a esse tipo de armamento - notadamente a guerra na Síria, em que Moscou auxiliou o ditador Bashar al-Assad.

Primeira-dama fala

Uma carta foi publicada no site do presidente Zelensky em que ela descreve a morte de crianças ucranianas como "a mais terrível e devastadora" parte do conflito.