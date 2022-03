Qual é a posição do Brasil sobre a invasão russa à Ucrânia?

Há 8 minutos

Essa crise gerou uma situação inusitada no Brasil. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro evita condenar as ações de Vladimir Putin e diz que a posição do Brasil é de “neutralidade”. Por outro, a diplomacia do país vem votando contra a Rússia em fóruns da ONU.