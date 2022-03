Nicholas Rossi, o homem acusado de fugir da Justiça e encenar a própria morte

Autoridades nos Estados Unidos dizem ter confirmado que Rossi também era conhecido como Nicholas Alahverdian em Rhode Island, onde estava envolvido na política local e era um crítico do sistema de auxílio para crianças no Estado.

Mas, no dia 13 de dezembro do ano passado, foi detido um homem internado com covid-19 em um hospital de Glasgow. Havia um mandado de prisão internacional a pedido de promotores do Estado de Utah.