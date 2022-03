Resumo: qual a capacidade nuclear da Rússia?

Há 32 minutos

A BBC News Brasil resume a seguir o que se sabe sobre o arsenal russo. Clique nos links destacados no texto para se aprofundar nos temas.

Como ocorre com muitos países, o tamanho exato do arsenal atômico da Rússia é segredo de Estado, mas estimativas indicam que é o maior do mundo.