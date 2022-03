Guerra na Ucrânia: as imagens que revelam escala da destruição em Mariupol

Há 45 minutos

Áreas residenciais foram arrasadas, um shopping center destruído e uma maternidade atacada. A cidade portuária do sul usou pelo menos uma vala comum para enterrar os mortos.

As pessoas estão sendo forçadas a derreter a neve para beber e cortar lenha para cozinhar e se aquecer em temperaturas abaixo de zero, diz ele.

Uma mulher grávida do lado de fora de um hospital destruído em Mariupol

Imagens da empresa de tecnologia de satélite Maxar também revelaram danos em áreas residenciais ao sul e leste da cidade, agora praticamente isoladas do mundo exterior.

Outra imagem mostra os danos causados a um shopping no oeste. Os telhados de dois edifícios foram completamente destruídos.

Mariupol é um alvo estratégico fundamental para a Rússia. Capturar a cidade permitiria que rebeldes apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia unissem forças com tropas na Crimeia — a península do sul anexada pela Rússia em 2014.