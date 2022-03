As joias arquitetônicas da Ucrânia em risco com invasão russa

Rafael Abuchaibe

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Casa com Quimeras em Kiev

No dia em que as tropas russas invadiram a Ucrânia, o presidente do país, Volodymyr Zelensky, apareceu em um vídeo que circulou nas redes sociais posando em frente a uma estrutura grandiosa no centro de Kiev.

É a Casa com Quimeras, ou Casa Gorodetsky, uma impressionante construção projetada pelo arquiteto polonês Władysław Horodecki (conhecido por alguns como o "Gaudí ucraniano", em alusão ao célebre arquiteto espanhol Antoni Gaudí) e erguida no início do século 20.

Legenda da foto, Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, gravou um de seus primeiros vídeos em frente à Casa com Quimeras

Localizada em frente ao palácio presidencial na capital ucraniana, a estrutura é tão única que serviu a Zelensky para informar ao mundo que ele ainda estava na Ucrânia, apesar do perigo, e enfrentaria uma invasão de seu país.

Hoje, dias após o início da invasão e quando começam a ser vistas as imagens do drama humanitário que se desencadeou na ex-república soviética, alguns especialistas expressam preocupação com as muitas joias arquitetônicas que, assim como a Casa com Quimeras, dão à Ucrânia um lugar especial na arquitetura mundial.

"Acordo todas as manhãs com medo de que destruam a Catredral de Santa Sofia, no centro da cidade", diz Titus Hawryk, que escreveu um dos livros mais reconhecidos sobre arquitetura ucraniana: "A arquitetura perdida de Kiev", em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Edifícios da era soviética em Kiev

A Catedral de Santa Sofia de Kiev, construída para rivalizar com a Santa Sofia de Constantinopla ("Hagia Sophia", que foi catedral e depois mesquita, atualmente um museu) em Istambul, na Turquia, é um complexo de edifícios monásticos que adorna a capital ucraniana com suas cúpulas douradas que brilham ao sol.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Praça da independência Maidan Nezalezhnosti em Kiev

Hawryk explica que a arquitetura da cidade em particular já foi vítima de ataques russos anteriormente. Algumas das antigas construções foram perdidas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Catedral de Santa Sofia, em Kiev

"Na década de 1930, os bolcheviques depredaram inúmeras estruturas e, durante esse ataque, destruíram a igreja de cúpula dourada que fora construída na Idade Média", assinala Hewryk.

Além disso, explica o especialista, existem estruturas antigas na Ucrânia, como as igrejas de madeira, muito mais vulneráveis aos ataques durante o conflito.

Crédito, OlyaSolodenko Legenda da foto, Igrejas de madeira do leste da Ucrânia

"Por exemplo, no leste da Ucrânia, onde estamos vendo tanta destruição, existem as antigas igrejas de madeira... A maioria delas foi construída por pessoas nos vilarejos e algumas atingiram alturas incríveis."

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Kiev ao entardecer

Hewryk diz que alguns especialistas consideram o trabalho em madeira na Ucrânia um dos mais importantes da Europa.

A preocupação estende-se também aos centros históricos de algumas cidades do país, particularmente o de Lviv, considerado pela Unesco (braço da ONU para educação e cultura) como patrimônio mundial.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Praça Rynok, em Leópolis

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

"Estamos profundamente preocupados", diz Lazare Eloundou, diretor do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, à BBC News Mundo.

"No momento, o patrimônio de Kiev é extremamente importante. Tememos que a destruição seja grande e uma perda para a humanidade por sua importância social, por seus mosteiros, por todos os seus museus. Isso deve ser preservado por seu maravilhoso valor mundial".

Soma-se a isso o risco enfrentado pelas estruturas construídas durante a era soviética, apesar da ironia que isso possa representar.

"Escrevi um artigo sobre Kharkiv na década de 1920. Durante os tempos soviéticos, os russos mudaram a capital de Kiev para Kharkiv. E começaram a construir um complexo de prédios governamentais. Ele é único na Europa porque se trata de uma série de estruturas construtivistas", diz Hewryk.

"Comecei dizendo que minha primeira preocupação do dia era Hagia Sophia, porque minha segunda preocupação é essa estrutura construtivista da década de 1920."

Eloundou argumenta, por fim, que qualquer "esforço intencional para destruir o patrimônio cultural pode ser considerado um crime de guerra".

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.