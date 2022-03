Mísseis contra base militar e declaração da China: entenda o 18° dia da Guerra da Ucrânia

Há 1 hora

O domingo (13/3) teve um dos mais significativos ataques dentro dos 18 dias da invasão russa à Ucrânia. Mísseis atingiram uma base militar no oeste do país, a apenas 10 km da fronteira com a Polônia, membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar ocidental).