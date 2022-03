'Síria foi escola de guerra para Rússia invadir Ucrânia depois', diz especialista

Há 30 minutos

Mas as imagens que vêm de lá, para muitos especialistas, historiadores e políticos, são lembranças de outra tragédia vivida há menos de uma década no Oriente Médio — da qual o Exército russo também participou.

Mas, em 2015, os soldados do Kremlin fizeram o caminho inverso: foram enviados à Síria na primeira operação militar fora do território russo desde a queda da União Soviética (URSS).

"A Síria foi a escola de guerra da Rússia para depois invadir a Ucrânia", diz Jennifer Cafarella, diretora do Instituto para o Estudo da Guerra e membro visitante do Instituto de Segurança Nacional dos Estados Unidos, à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

De fato, segundo a especialista, que há anos estuda as campanhas militares do Kremlin na Síria, uma análise do avanço russo sobre a Ucrânia mostra que são as tropas que estiveram no país árabe que tiveram o maior sucesso.

"As operações militares mais eficazes que estamos vendo na Ucrânia são aquelas que ocorrem fora da Crimeia, onde o Distrito Militar do Sul da Rússia está pressionando de maneira efetiva para conquistar essencialmente o litoral ucraniano", explica ela.

"Há muitas diferenças notáveis entre os dois conflitos, mas definitivamente a Síria foi o laboratório onde foram testadas as armas e as táticas que agora são usadas na Ucrânia", diz ela.

"Apesar dos frequentes bombardeios de áreas civis que vimos, as tropas russas ainda não atingiram a Ucrânia com a mesma força que fizeram contra a Síria"

Cafarella - A contribuição central que os russos fizeram no início da intervenção síria foi com seu poder aéreo, fundamental para permitir um grupo de milícias pró-Assad, incluindo milícias sírias e grupos de combatentes estrangeiros fornecidos pelo Irã.

O poder aéreo russo foi suficiente para permitir que esses grupos obtivessem uma grande vitória no campo de batalha, com o cerco e eventual recaptura de bairros controlados pela oposição em Aleppo, a segunda maior cidade da Síria.

Agora, apesar dos frequentes bombardeios de áreas civis que vimos, as tropas russas ainda não atingiram a Ucrânia com a mesma força que fizeram contra a Síria.

Então, parte do que estamos vendo na Ucrânia é apenas o fator desconhecido do que acontece quando dois países, duas forças militares, entram em guerra.

Nesse caso, os russos mostraram um desempenho pior do que o esperado e os ucranianos, um desempenho melhor do que o esperado.

Se compararmos as fotografias de Zelensky, vestido informalmente, falando diretamente com seu povo, ou com as tropas nas trincheiras, e as de Putin, de terno e gravata, separado de seus ministros por uma mesa muito comprida, podemos obter uma ideia de por que esses dois Exércitos estão agindo da maneira como temos visto no campo de batalha.