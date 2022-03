Guerra na Ucrânia: como identificar notícia falsa sobre o conflito nas redes

A invasão da Ucrânia pela Rússia deu início a uma onda de informações falsas publicadas nas redes sociais e outros meios de comunicação. Em uma série de podcasts para a Radio 4, da BBC, chamada War on Truth (Guerra contra a Verdade), a repórter da BBC especializada no assunto acompanha histórias de pessoas atingidas pela desinformação - e oferece algumas dicas sobre como evitá-la. Confira:

Desde que a guerra começou, minha caixa postal tem sido inundada com mensagens de pessoas me contando sobre vídeos enganosos aparecendo em suas timelines nas redes sociais e perfis falsos promovendo teorias da conspiração.

1. Fique de olho em vídeos antigos e enganosos

Existem vídeos bastante reais e perturbadores sendo compartilhados sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Mas também existem imagens antigas, de conflitos anteriores, viralizando como se fossem da atual guerra no país. Com frequência, pessoas os compartilham porque ficam chocadas - ou mesmo numa tentativa de ajudar. Isso, porém, apenas aumenta o caos que os ucranianos vivem atualmente.

A melhor forma de descobrir se um vídeo é verdadeiro ou não é prestar atenção em alguns detalhes - por exemplo, como está o tempo na imagem, placas de estradas ou a língua em que as pessoas falam. Entre os vídeos falsos compartilhados como se fossem do atual conflito na Ucrânia estão imagens da grande explosão que atingiu Beirute (Líbano), em 2020, e da invasão russa da Crimeia, em 2014.

2. Quem está compartilhando? E por quê?

Aqueles que postaram vídeos enganosos estão às vezes procurando obter "likes" e compartilhamentos. A guerra na Ucrânia é um acontecimento perturbador, e postagens sobre o que acontece no conflito têm boa chance de viralizar. Outros, no entanto, estão compartilhando alegações falsas para promover algumas narrativas - para promover suas bandeiras políticas ou criar dúvida e confusão.

Vários jovens da Ucrânia me falaram de perfis em redes sociais a favor da Rússia que discutem com ucranianos, sugerindo, sem ter provas, que a guerra está sendo "encenada" ou que a Ucrânia está bombardeando seu próprio território.

Um homem que eu entrevistei me explicou que mesmo fotos de sua casa, próximo a Kiev (capital da Ucrânia), completamente destruída por bombas não foram suficientes para convencer esses "trolls" da internet. Muitos deles têm poucos ou mesmo nenhum seguidor, pegaram sua foto de perfil de outros lugares na internet e usam nomes de usuário genéricos. Eles também só começaram a postar depois que a invasão começou. É difícil saber quem exatamente está gerenciando essas contas.

Muito do que aparece nas redes sociais sobre a guerra é assustador. Esse tipo de material dispara uma reação - e isso significa que as pessoas às vezes compartilham postagens sem verificar se elas são verdadeiras. A desinformação se espalha porque mexe com nossas emoções e preferências.