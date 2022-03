Guerra na Ucrânia: a tiktoker que viraliza com vídeos que expõem realidade do conflito

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela estava no Reino Unido, visitando amigos que ela conhecera na universidade. Ela viu horrorizada as imagens e notícias de bombas sendo lançadas contra seu país.

Para muitos usuários do TikTok, em particular jovens, ela se tornou uma importante curadora de notícias sobre o que acontece na Ucrânia.

Algoritmo reforça o interesse

Desinformação no TikTok

Especialistas, no entanto, alertam que, embora o TikTok possa ser um bom lugar para encontrar vídeos feitos na realidade da guerra, a desinformação também é abundante no aplicativo.

Marta admite que tentar confirmar a veracidade de um conteúdo pode ser difícil. Mesmo se um vídeo for da Ucrânia, e as pessoas aparecerem falando ucraniano, ainda pode ser uma filmagem antiga do longo conflito que tem sido travado no leste do país desde 2014. Ela admite não ser uma especialista em verificação de vídeos.