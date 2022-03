Como está a guerra entre Rússia e Ucrânia? Resumo

Como está a guerra entre Rússia e Ucrânia? A BBC News Brasil resume aqui o momento atual do conflito iniciado no dia 24 de fevereiro, com a invasão da Ucrânia por tropas russas. Clique nos links destacados para se aprofundar nos temas.

A guerra chega ao seu 19º dia com intensos bombardeios a capital Kiev, pelo menos duas cidades próximas à fronteira com a Rússia tomadas por tropas russas, negociações de paz em andamento com os lados pela quarta vez, denúncias de uso de armas biológicas pelos russos e estimativas conflitantes sobre números de mortos em ambos os lados.

O último balanço de Moscou estimava em quase 500 o número de soldados russos mortos. Mas fontes de inteligência americana dizem que algo entre 2 mil e 4 mil soldados russos morreram. Kiev afirma que morreram 1,3 mil soldados ucranianos. A estimativa é de que mais de 500 civis, incluindo crianças, tenham sido mortos. A BBC não conseguiu verificar esses números de forma independente. Até agora, a ONU estima que mais de 2,8 milhões de ucranianos deixaram o país.

Uma vítima recente foi a ucraniana grávida fotografada ao ser retirada em uma maca de uma maternidade em Mariupol atingida por um míssil russo. Seu bebê nasceu sem sinais de vida, e ela também morreu em seguida.

Um comboio com 140 carros teria conseguido deixar Mariupol após tentativas anteriores fracassadas de criação de corredores seguros para a evacuação de civis.

Até agora, a Rússia já avançou sobre parcelas significativas da Ucrânia próximas às suas fronteiras: no nordeste, leste e sudeste do da Ucrânia (veja no mapa). Mas a maior parte do país segue sob domínio ucraniano, o que inclui a capital Kiev. Os russos estariam tentando cercar Kiev, mas enfrentando resistência.

A Rússia disse que um míssil ucraniano atingiu a região separatista de Donetsk, matando 20 pessoas. Mas a Ucrânia acusou a própria Rússia pelo ataque.

A Rússia acusa a Ucrânia de tentar esconder "a existência de armas biológicas" no país, mas não apresentou nenhuma prova da alegação. A Ucrânia nega a acusação, e os EUA afirmam que é a Rússia que tem programas de armas de guerra ilegais.

Enquanto lutam, os dois países estão em negociações por videoconferência. Depois de uma quarta rodada de conversas sem acordo, as discussões recomeçarão na terça-feira (15/3).

Crédito, EPA Legenda da foto, Kiev segue sendo alvo de intensos bombardeios russos

Quer saber mais? Veja estes links:

