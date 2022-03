Quem está vencendo guerra entre Rússia e Ucrânia? Resumo

A Ucrânia vem resistindo à invasão - mas com alto custo de vidas de civis e militares, segundo o seu próprio presidente

Quem está vencendo guerra entre Rússia e Ucrânia? Só a análise dos termos de um possível cessar-fogo poderá indicar que lado venceu, mas nem sempre a conclusão é tão simples e os critérios, tão claros. A BBC News Brasil resume aqui o momento atual do conflito. Clique nos links destacados para se aprofundar nos temas.

Nem Rússia nem Ucrânia podem afirmar que estão vencendo a guerra. O fato é que, até agora, a Rússia não conseguiu atingir seus objetivos de forçar a Ucrânia a se render, aceitar a autonomia das regiões separatistas de Donbas e a recuar da intenção de entrar na União Europeia e na Otan. Já Ucrânia tem oferecido resistência maior do que a esperada, mas ainda não suficiente para impedir o avanço e a destruição causada pelos russos.

Em termos de perdas humanas, não é possível neste momento confirmar as informações que chegam dos dois lados. O último balanço de Moscou estimava em quase 500 o número de soldados russos mortos. Mas fontes de inteligência americana dizem que algo entre 2 mil e 4 mil soldados russos morreram. Kiev afirma que morreram 1,3 mil soldados ucranianos e mais de 500 civis. Também faz parte do cálculo do custo humano da guerra o enorme êxodo de mais de 2,8 milhões de ucranianos em busca de refúgio em outros países.