Civis usam corredor humanitário para fugir de condições 'horripilantes' de Mariupol

Há 26 minutos

Carros particulares conseguiram sair da cidade ucraniana de Mariupol na segunda-feira (14/3), de acordo com a Prefeitura.

Mas, às 13h do horário local (7h de Brasília), 160 carros deixaram a cidade pelo corredor humanitário que dá acesso à cidade de Berdyansk, ocupada pelos russos. A informação foi divulgada pela Prefeitura em um post no Telegram.

Mariupol está cercada há quase duas semanas. O importante centro portuário, localizado no sudeste do país, vem sofrendo constantes bombardeios.

O coordenador de emergência da organização Médicos Sem Fronteiras na Ucrânia, Alex Wade, descreveu as condições em Mariupol no final de semana como "horripilantes", com pouco acesso a comida ou água corrente.