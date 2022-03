Atirador mascarado ataca moradores de rua nos EUA

Há 1 hora

A polícia diz que a forma de agir do atirador é a mesma em todos os casos e os prefeitos das duas cidades temem que um "assassino a sangue frio" esteja à solta.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Washington informou que um homem foi baleado em 3 de março e outro em 8 de março — ambos no meio da noite. Eles ficaram feridos, mas sobreviveram.

Em Nova York, um suspeito mascarado atirou pela primeira vez em um homem que dormia em uma rua no bairro de Soho, em Manhattan, nas primeiras horas da manhã.

"A vítima, que foi baleada no braço, acordou e gritou 'o que você está fazendo?' e o suspeito fugiu", disse o delegado do Departamento de Polícia de Nova York, Hank Sautner, em entrevista coletiva.

Cerca de uma hora depois, segundo a polícia, essa mesma pessoa atirou e matou outro homem que também dormia no Soho.

Em Nova York e Washington, a polícia está oferecendo recompensa financeira por informações que levem à prisão do atirador

Adams afirmou que assistir às imagens de câmeras de segurança do tiroteio fatal em Manhattan é "arrepiante".

A polícia de Washington está oferecendo uma recompensa de US$ 25 mil (R$ 128 mil) por informações que levem à prisão do atirador e a polícia de Nova York está oferecendo recompensa de US$ 10 mil (R$ 51 mil).